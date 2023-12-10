İzmir'de saatler süren su kesintisi 10 Aralık Pazar

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 10 Aralık Pazar İzmir su kesintisi detayları..
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH
10.12.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME SAKARYA
10.12.2023 saat 10:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATIFBEY, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH 10.12.2023 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR PEKER, İHSAN ALYANAK
10.12.2023 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUCAK İSTİKLAL, DAMLACIK
10.12.2023 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK
10.12.2023 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA RÜSTEM
10.12.2023 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.