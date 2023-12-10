İzmir'de saatler süren su kesintisi 10 Aralık Pazar

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 10 Aralık Pazar İzmir su kesintisi detayları..