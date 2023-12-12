İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Cemil Tugay: Aday olmamı Özel istedi

KARŞIYAKA Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cemil Tugay, adaylık süreci hakkında konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iki nedenden dolayı başvurduğunu belirten Başkan Tugay, "Çevremden çok sayıda insan 'Büyükşehir'e aday ol' dedi. Gerçekçi bir gözle söylüyorum. Değişimci grubun en sağlam, en önde duran biri olduğum için bu yakıştırmanın yapıldığına inanıyorum. Hem de başarılı bir belediye başkanı görüldüğüme inanıyorum. Benim ilkesel olarak söylediğim şuydu; Mevcut başkanımız Tunç Soyer'dir. Hepimizin partili olarak onun önceliğini olduğunu kabul etmemiz lazım. Bizde parti etiği var. Bu saygıyı bütün belediye başkanı olmuş partiyi temsil etmiş herkes hak ediyor. Onunla ilgili değerlendirmenin yapılmasını beklemeniz lazım" dedi.

GENEL Başkan Özel'in büyükşehir için adaylığa başvurmasını önerdiği belirten Tugay, "Başvuru için bir tarih var. Ben tarihin bitmesine 2 gün akla genel başkanımızdan randevu istedim. Görüşme konusunu Büyükşehir adaylığı olduğunu belirterek randevu istedim. Pazartesi sabah saatlerine randevu verdiler. Gittim ve tüm açıklığı ile aklımdan adaylık başvurusunun geçtiğini söyledim, kendisini düşüncesinin önemli olduğunu söyledim. Karar vermesini beklemediğimi belirttim. Adaylık başvurumu uygun görmezse başvurmayacağımı söyledim. O da başvurmamı önerdi" açıklamasını yaptı.

'DOKTORLUĞUMA GERİ DÖNEBİLİRDİM'

"ÖZEL kaybetseydi Karşıyaka'dan dosya almayacak mıydınız?" sorusuna yanıt veren Tugay, "Kemal Bey kazansaydı ve Özgür Özel kaybetseydi Karşıyaka'dan dosya almayacaktım. Çünkü uyumlu bir çalışma göstereceğimizi düşünmüyordum. İl yönetimimizin ve sayın Tunç Soyer'in net tavrı vardı. Benim tavrım da netti. Ben Karşıyaka'ya çok seviyorum, başkan olmaktan çok büyük onur duyuyorum ancak siyasetin realiteleri gereği böyle bir şey yapmamam gerektiğini düşünüyordum. Doktorluğuma dönebilirdim, başka seçeneklerim de olabilirdi" dedi.