Büyük Kardiçalı Hanı’nda büyük talan

Türkiye'deki betonarme yapıların ilk örneklerinden olan ve yapım aşamasında çimentosu Romanya, demiri Almanya, kerestesi de İtalya'dan getirtilen Cumhuriyetle yaşıt Kardiçalı Hanı, hırsızların meskeni oldu. Yüzyıllık handaki tarihi asansörün demir korkulukları, işyerlerindeki muslukları, prizleri ve çatısındaki bakır levhaları çalan hırsızlar, elektrik tesisatındaki bakır kabloları almak için de hanın duvarlarına zarar verdi. Kentin göbeğinde günden güne çürüyen yüzyıllık han görenleri üzdü.

TARİHİ YAPI KAPATILDI

Büyük Kardiçalı Hanı, önce 2019 yılında çıkan yangında, daha sonra da Seferihisar ilçesi açıklarında 2020 yılında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir Depremi'nde zarar gördü. Tarihi hana, deprem sonrası, önce 'Orta hasarlı' sonra da 'Az hasarlı' raporu verildi. Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan binadaki işyeri sahipleri ve kiracılar apar topar hanı boşalttı. Restore edilmesi beklenen tarihi yapının etrafı giriş olmasın diye metruk bir yapı gibi Konak Belediyesi'nce kapatıldı.

HIRSIZLAR DADANDI

Kentin simge yapısının çürümeye terk edilmesini fırsat bilen hırsızlar Büyük Kardiçalı Hanı'na dadandı. Tarihi handaki esnafın işyerlerini apar topar boşaltmasını fırsat bilen hırsızlar önce belediyenin korkuluklarını aşıp içeri girdi. Hissedarlardan edinilen bilgiye göre içerisindeki tarihi tahta asansörün etrafındaki demir korkuluklar sökülürken, elektrik prizleri, musluklar ve değerli olan diğer malzemeler tek tek yağmalandı. Hırsızların elektrik kablolarındaki bakır telleri almak için tarihi binadaki tesisatları sökmek için duvarlarına zarar verdiği göze çarptı.

ASIRLIK HANIN KORUMASI YETERSİZ

BÜYÜK Kardiçalı Hanı, Yunanistan'ın orta bölgesindeki tarım kasabası Kardiça'da yaşayan Halil Onbaşı'nın Balkan Savaşı öncesi İzmir'e göçen ve kentin ilk Türk tütün tüccarlarından birisi olan torunu İbrahim Bey tarafından 1923 yılında Konak Cumhuriyet Bulvarı ile Mimar Kemalettin Caddesi'nin kesiştiği köşeye inşa ettirildi. Han, Türkiye'deki ilk betonarme olarak inşa edilen binalarından biri olmasının yanı sıra, kapatıldıktan sonra da güvenlik açısından hiçbir önlem alınmadı. Hırsızların asırlık hana girmesi vatandaşların da buranın güvenliğinin yetersiz olduğunu fark etmesine yol açtı. Olayla ilgili çalışmalar devam ederken hanın son halinden görüntüler şaşırttı.