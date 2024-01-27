Eyüp Kaykaç kimdir? Eyüp Kaykaç nereli, kaç yaşında? Eyüp Kaykaç’ın biyografisi

İzmir'de Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç AK Parti Karaburun Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti. Eyüp Kaykaç'ın siyasi kariyerini merak eden vatandaşlar, Eyüp Kaykaç'ı detaylı bir şekilde araştırıyor.

EYÜP KAYKAÇ KİMDİR?

1987 yılında Malatya İli Darende İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Balıkesir' de, ortaöğrenimini İstanbul' da tamamladı. 2005 – 2007 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Yerel Yönetimler Ön Lisans, 2007 – 2010 yıllarında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden ve ayrıca aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olarak Lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavında başarılı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. İl stajını Mersin' de, teftiş stajını Manisa' da, refiklik stajını Kırşehir – Mucur, Edirne – Uzunköprü İlçelerinde tamamladı.

Manisa – Selendi ve Bilecik – Pazaryeri İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 2015-2016 yılları arası Çorum-Uğurludağ Kaymakamı olarak görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri' nde bir yıl süreyle Virginia Commonwealth University' de İngilizce dil eğitimi aldı. Bu dönemde Newyork Başkonsolosluğu' nda Büyükelçilik stajını tamamladı ve Amerika Kamu Yönetimi üzerine incelemelerde bulundu. Rize Kalkandere Kaymakamlığı, Artvin Yusufeli Kaymakamlığı, Erzincan Refahiye Kaymakamlığı görevlerini tamamlayan ¬Eyüp Kaykaç, 11 Ağustos 2022 tarih ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Karaburun'a atanarak 25 Ağustos 2022 tarihinde görevine başladı. Eyüp Kaykaç evli ve iki çocuk babasıdır.