İzmir’de korkutan deprem

Ege Denizi'nde dün saat 08.19'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Denizli ve Manisa'da da hissedildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Vali Elban şu ifadelere yer verdi: "Ege Denizi Kuşadası Körfezi, Menderes merkezli olarak 08.19 itibariyle meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

'ALAN TARAMASI YAPILDI'

Aydın Valisi Yakup Canbolat da depremle ilgili açıklamalarda bulundu: "Biz de evde hissettik ama kısa sürdü, ekiplerimiz hemen alan taraması yaptı. Şimdilik herhangi bir olumsuzluk yok. Deprem farkındalığının oluşturulması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yine depremle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de görüş geldi. İzmir'deki 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli bir açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Kuşadası Körfezi'nde 5,1 deprem oldu. Bu körfez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB uzanımlı kesen doğrultu atımlı fay sistemleri de var. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde" ifadelerine yer verdi.

'ARTÇILAR GELEBİLİR'

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, korkulacak bir şey olmadığını, artçı depremlerin yaşanabileceğini belirtti. Öte yandan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bundan sonra aynı fayda artçılar yaşanabilir, artçılar nedeniyle korkulacak bir sorun yok 'ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir Menderes'te meydana gelen 5.1 byüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.