CHP İzmir adayını nihayet belirleyebildi

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili günlerdir süren koltuk kavgasında nihayet adaylar açıklanabildi. En önemli değişim Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. 5 yıl boyunca kente kayda değer bir hizmet yapmayan ve adı sürekli skandallarla gündeme gelen Tunç Soyer dönemi sona erdi. Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve ardından da Parti Meclisi'nin kararıyla Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı oldu. Başarısız bir dönem geçiren Soyer'in son ana kadar sürdürdüğü ve zaman zaman genel merkezi üstü kapalı tehdide varan girişimleri yetmedi. Kavga gürültü ve sert tartışmaların yaşandığı MYK ve PM'de ilçe belediye başkan adayları da belli olurken, büyük sürprizler yaşandı. İlçe belediyelerin başkanlarının sadece 3'ünü görevde bırakan CHP, İzmir'de belediyecilikteki başarısızlığını kendi eliyle tescillemiş oldu. Soyer'e yakın hiçbir isim, koltuğunu koruyamadı.

DEĞİŞİMİ DESTEKLEDİ ADAY YAPILDI

Cemil Tugay için kırılma noktası CHP'nin geçtiğimiz aylardaki kurultayı oldu. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, o dönemki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için İzmir'deki 56 kurultay delegesinin 55'inden imza alırken buna tek karşı çıkan delege Tugay oldu. Tugay, Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim hareketini destekleyeceğini açıkladı. CHP'nin kalesi olan bir ilçeden böyle bir adımın gelmesi CHP'de değişim hareketi lehine bir ivme oluşturdu. Tugay, bu kritik hamlesinin karşılığını almış oldu. Heykel ve konser belediyeciliğiyle yetinen ve on milyonlarca liraya Tarkan'a verdirdiği konserle büyük bir skandala imza atan Soyer ise, beklenen sonu yaşadı ve koltuğundan oldu. Aday isimleri havada uçuşurken CHP lideri Özgür Özel'in İzmir adayının partideki değişim hareketini yansıtan bir ismin olmasını istediği ve Tugay'ın "gizli favori" olduğunu haftalar öncesinden yazmıştı.

ÇEŞME'DE LAL DENİZLİ SÜRPRİZİ

İlçe belediye başkanlarının yalnızca 3'ü yerinde kaldı. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin Urla'dan aday adayı başvurusu yapan kızı Lal Denizli de Çeşme adayı oldu. Güzelbahçe'de ise mevcut Başkan Mustafa İnce giderken yıllarca yardımcılığını yapan Mustafa Günay aday yapıldı. Günay, önce Urla için aday adayı olmuştu. Genel Başkan Özgür Özel'in Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hemşerisi olan Günay, Ağbaba'nın desteğiyle İnce'yi yemiş oldu. Buca'da CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in yakın arkadaşı Görkem Duman ipi göğüsledi. Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Seferihisar'da İsmail Yetişkin ve Dikili'de Adil Kırgöz koltuklarını korudu.