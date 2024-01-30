İzmir’in hastane kapasitesi artıyor

Karabağlar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının ana gündemlerinden ilçedeki hastaneler olacak. Bozyaka'daki İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yeşilyurt'taki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin genişletilmesi ile ilgili imar planları ilgili imar komisyonu raporları meclis üyelerine sunulacak. Yakın zamanda askıya çıkan imar planlarına göre, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin genişleme sahasında kalan otoparkın hak sahipleri tarafından kalan itirazlar İmar Komisyonu'nu tarafından reddedildi.

ASKIYA ÇIKARILDI

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hastane yapılarının yenilenmesi ve mevcut kapasitesinin arttırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı da İmar Komisyonu'ndan geçti.Gündem maddelerinde şu ifadelere yer verildi: Karabağlar Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarih, |0|12023 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin |3.10.2023 tarih, 05.1114 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanarak, |6.I|.2023 15J22023 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar ilçesi, Bahar Mahallesi, yürürlükteki 1/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 6868 ada, 4 parsel ile 2885 Ada 2'78, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294 ve 300 parsellerde yer alan "Hastane Alanı" kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin bakanlığın lJİP- 351024656 işlem numaralı, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine 2885 ada 284 parsel hissedarı Ali Baysoy ve 2885 ada 278,282,294, 300 parsel maliki Abdülgani Yıldız vekili Yusuf Kaya tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun görülmeyerek planın aynen korunmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu

OY BİRLİĞİYLE KABUL

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün 29,|1.2023 tarih, E.230393187 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen, yürürlükteki l/l000 ölçekli imar planında E:1.65 yapılaşma koşulu ile "Hastane Alanı" olarak belirlenmiş olan mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Sağlık Bakanlığı'na tahsisli Karabağlar ilçesi, Basın Sitesi Mahallesi, 13000 ada, 4 parselde hali hazırda Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmete devam eden hastane yapılarının yenilenmesi ve mevcut kapasitesinin arttırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ve açıklama raporunun oybirliği ile uygun görüldü.