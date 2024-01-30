Miras davası kördüğüm

İzmir'de 9 yıldır devam eden miras kavgasında şok bir karar çıktı. Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu söyleyen ve babalık ile miras davası açan Müjgan Sayın, kızı olduğuna dair raporu göremeden hayatını kaybetti.

9 yıldır devam eden davada kızı Ayşenur Kürekçi de İzmir mahkemesinden çıkan kararla sarsıldı. Mahkeme, yüzde 99.99 oranla iş insanının torunu olduğu iddia edilen Kürekçi'ye 70 yıl önce vefat eden büyükannesinin 'kimlik kaydını ve kemiklerini bulun' dedi.

MEZAR TAŞINI DEĞİŞTİRDİ

Anneannesinin mezarının Çerkezköy'de ve dosyalara ulaşımın da imkansız olduğu öğrenildi. Ayşe Kürekçi, "Çok rahatsızım, annem öldü ve kararı göremedi. Eğer bana bir şey olursa zaten vasiyetimdir; hukuk fakültelerinde ders olarak gösterilecek bu davaya evlatlarım devam edecek. 9 yıldır bizden kaçırdıkları malları tek tek geri alacağız" dedi.

Öte yandan Ayşe Kürekçi annesinin mezar taşındaki diğer babanın adını sildirip Reşat Karakaya'nın adını yazdırdı.

BELGELER İSTENDİ

AYŞENUR Kürekçi mahkemenin istediği anneannesinin kemiklerinin bulunmasının çok önemli olmadığını ancak sürecin adeta kördüğüm haline geldiğini belirterek şunları söyledi: "Dedem Galip'in mal varlığının ailesi tarafından kaçırılmış olabileceğini, tüm servetinin boşaltıldığını düşünüyoruz. Bu yüzden avukatlar kanalı ile bütün belgeleri istedik. Hepsi tek tek ortaya çıkacak ve herkes tüm gerçeklerle yüzleşecek" dedi.

Yeni Asır, daha önce olayın detaylarını araştırarak manşet yapmıştı. Müjgan Sayın, ünlü iş insanı Galip Reşat Karakaya'ya babalık davası açmıştı. Fakat sonucu göremeden hayatını kaybetti.