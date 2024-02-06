İzmir’in nüfusu ne kadar oldu? TÜİK verileri açıkladı

Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93 oldu.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

İstanbul'un nüfusu geçen yıl, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili, 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.

YAŞLI NÜFUS ARTTI, ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye'de 2022'de 33,5 olan ortanca yaşın, 2023'te 34'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye çıktığı hesaplandı.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu belirlendi. Bu ili, 42,4'er ile Giresun ve Kastamonu izledi. Öte yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. En düşük ortanca yaşa sahip yer ise 20,7 ile Şanlıurfa olarak belirlendi. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerini alırken Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak kayıtlara geçti.

HİÇ EVLENMEYENLERİN ORANI ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK

Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.

ÜLKEDE KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI 111

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam85 279 55385 372 377

İstanbul15 907 95115 655 924

Ankara5 782 2855 803 482

İzmir4 462 0564 479 525

Bursa3 194 7203 214 571

Antalya2 688 0042 696 249

Konya2 296 3472 320 241

Adana2 274 1062 270 298

Şanlıurfa2 170 1102 213 964

Gaziantep2 154 0512 164 134

Kocaeli2 079 0722 102 907

Mersin1 916 4321 938 389

Diyarbakır1 804 8801 818 133

Hatay1 686 0431 544 640

Manisa1 468 2791 475 716

Kayseri1 441 5231 445 683

Samsun1 368 4881 377 546

Balıkesir1 257 5901 273 519

Tekirdağ1 142 4511 167 059

Aydın1 148 2411 161 702

Van1 128 7491 127 612

Kahramanmaraş1 177 4361 116 618

Sakarya1 080 0801 098 115

Muğla1 048 1851 066 736

Denizli1 056 3321 059 082

Eskişehir906 617915 418

Mardin870 374888 874

Trabzon818 023824 352

Ordu763 190775 800

Afyonkarahisar747 555751 344

Erzurum749 754749 993

Malatya812 580742 725

Sivas634 924650 401

Batman634 491647 205

Tokat596 454606 934

Adıyaman635 169604 978

Elazığ591 497604 411

Zonguldak588 510591 492

Kütahya580 701575 674

Şırnak557 605570 745

Çanakkale559 383570 499

Osmaniye559 405557 666

Çorum524 130528 351

Ağrı510 626511 238

Giresun450 862461 712

Isparta445 325449 777

Aksaray433 055438 504

Yozgat418 442420 699

Edirne414 714419 913

Düzce405 131409 865

Muş399 202399 879

Kastamonu378 115388 990

Kırklareli369 347377 156

Niğde365 419377 080

Uşak375 454377 001

Bitlis353 988359 747

Rize344 016350 506

Siirt331 311347 412

Amasya338 267339 529

Bolu320 824324 789

Nevşehir310 011315 994

Yalova296 333304 780

Hakkari275 333287 625

Kırıkkale277 046285 744

Bingöl282 556285 655

Kars274 829278 335

Burdur273 799277 452

Karaman260 838263 960

Karabük252 058255 242

Kırşehir244 519247 179

Erzincan239 223243 399

Sinop220 799229 716

Bilecik228 673228 058

Iğdır203 594209 738

Bartın203 351207 238

Çankırı195 766205 501

Artvin169 403172 356

Kilis147 919155 179

Gümüşhane144 544148 539

Ardahan92 48192 819

Tunceli84 36689 317

Bayburt84 24186 047