İzmir’in nüfusu ne kadar oldu? TÜİK verileri açıkladı

Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı.
Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi.
Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93 oldu.
Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.
Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.
Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.
Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.
İstanbul'un nüfusu geçen yıl, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.
Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili, 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.
YAŞLI NÜFUS ARTTI, ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ
Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.
Türkiye'de 2022'de 33,5 olan ortanca yaşın, 2023'te 34'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye çıktığı hesaplandı.
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu belirlendi. Bu ili, 42,4'er ile Giresun ve Kastamonu izledi. Öte yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.
Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. En düşük ortanca yaşa sahip yer ise 20,7 ile Şanlıurfa olarak belirlendi. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerini alırken Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak kayıtlara geçti.
HİÇ EVLENMEYENLERİN ORANI ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK
Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.
ÜLKEDE KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI 111
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.
2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
Toplam85 279 55385 372 377
İstanbul15 907 95115 655 924
Ankara5 782 2855 803 482
İzmir4 462 0564 479 525
Bursa3 194 7203 214 571
Antalya2 688 0042 696 249
Konya2 296 3472 320 241
Adana2 274 1062 270 298
Şanlıurfa2 170 1102 213 964
Gaziantep2 154 0512 164 134
Kocaeli2 079 0722 102 907
Mersin1 916 4321 938 389
Diyarbakır1 804 8801 818 133
Hatay1 686 0431 544 640
Manisa1 468 2791 475 716
Kayseri1 441 5231 445 683
Samsun1 368 4881 377 546
Balıkesir1 257 5901 273 519
Tekirdağ1 142 4511 167 059
Aydın1 148 2411 161 702
Van1 128 7491 127 612
Kahramanmaraş1 177 4361 116 618
Sakarya1 080 0801 098 115
Muğla1 048 1851 066 736
Denizli1 056 3321 059 082
Eskişehir906 617915 418
Mardin870 374888 874
Trabzon818 023824 352
Ordu763 190775 800
Afyonkarahisar747 555751 344
Erzurum749 754749 993
Malatya812 580742 725
Sivas634 924650 401
Batman634 491647 205
Tokat596 454606 934
Adıyaman635 169604 978
Elazığ591 497604 411
Zonguldak588 510591 492
Kütahya580 701575 674
Şırnak557 605570 745
Çanakkale559 383570 499
Osmaniye559 405557 666
Çorum524 130528 351
Ağrı510 626511 238
Giresun450 862461 712
Isparta445 325449 777
Aksaray433 055438 504
Yozgat418 442420 699
Edirne414 714419 913
Düzce405 131409 865
Muş399 202399 879
Kastamonu378 115388 990
Kırklareli369 347377 156
Niğde365 419377 080
Uşak375 454377 001
Bitlis353 988359 747
Rize344 016350 506
Siirt331 311347 412
Amasya338 267339 529
Bolu320 824324 789
Nevşehir310 011315 994
Yalova296 333304 780
Hakkari275 333287 625
Kırıkkale277 046285 744
Bingöl282 556285 655
Kars274 829278 335
Burdur273 799277 452
Karaman260 838263 960
Karabük252 058255 242
Kırşehir244 519247 179
Erzincan239 223243 399
Sinop220 799229 716
Bilecik228 673228 058
Iğdır203 594209 738
Bartın203 351207 238
Çankırı195 766205 501
Artvin169 403172 356
Kilis147 919155 179
Gümüşhane144 544148 539
Ardahan92 48192 819
Tunceli84 36689 317
Bayburt84 24186 047