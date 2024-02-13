Konak-Karşıyaka tramvayları birleşecek! Dağ’ın vaatleri arasında dikkat çeken proje

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde şehirde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri bugün kamuoyuyla paylaştı. Lansman etkinliği, ulaşım, kentsel dönüşüm, trafik düzenlemeleri, körfezin temizliği ve verimli kullanımı gibi başlıkları içeriyordu. Dağ'ın projeleri arasında Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarının birleştirilmesi de yer aldı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Raylı sistem projelerimizle, İzmir'in ulaşım haritasını yeniden çiziyoruz. Mevcut hatları daha verimli hale getirerek, hemşehrilerimizin daha kısa sürede konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız. Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasını devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

İZBAN'A 4 YENİ DURAK

İZBAN'da yaşanan izdihamlarını bitireceklerini ifade eden Dağ, "İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız. İZBAN'a 4 durak ekleyeceğiz. Devam eden Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları hızlıca hayata geçirilecek, Asarlık ve Koyundere duraklarını da en kısa sürede yapacağız. Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indirerek hemşehrilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz. Bu uygulamalarla İZBAN'daki kalabalık ve sıkışıklık bitecek, hemşehrilerimiz daha mutlu ve ferah yolculuk yapacak. Ödemiş'in raylı sistemini modernize edeceğiz, Torbalı-Ödemiş ve Çatal-Tire hatlarını "İzmir'im Kart" ile entegre ederek İZBAN'ı Ödemiş'e de ulaştıracağız. Ayrıca İZBAN'ın şehrimizin bazı ilçelerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Bu konuda hemşehrilerimin bizden isteğinin de farkındayız. Kısa vadede çözüm üretmemiz zor olsa da orta vadeli hedefimizde İZBAN'ı Bayraklı, Çiğli, Konak, Gaziemir ve Torbalı'da yerin altına almayı planlıyoruz" dedi.

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