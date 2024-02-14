Huzur uygulamasında Bixi ele geçirildi

İZMİR'İN Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalanırken, değişik suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 85'i tutuklandı. Ayrıca operasyonda , 'Bixi' olarak bilinen otomatik tüfek ele geçirildi. Uygulamalarda 61 bin 509 vatandaş, 2 bin 567 araç ve 2 bin 222 motosikletin sorgusu gerçekleştirilirken, çeşitli 204 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Huzur uygulamalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12, uyuşturucu madde kullanan 125 şüpheli gözaltına alındı.