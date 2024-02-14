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Haberler İzmir Huzur uygulamasında Bixi ele geçirildi

Huzur uygulamasında Bixi ele geçirildi

HABER MERKEZİ
Huzur uygulamasında Bixi ele geçirildi
İZMİR'İN Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalanırken, değişik suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 85'i tutuklandı. Ayrıca operasyonda , 'Bixi' olarak bilinen otomatik tüfek ele geçirildi. Uygulamalarda 61 bin 509 vatandaş, 2 bin 567 araç ve 2 bin 222 motosikletin sorgusu gerçekleştirilirken, çeşitli 204 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Huzur uygulamalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12, uyuşturucu madde kullanan 125 şüpheli gözaltına alındı.
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