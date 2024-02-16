İzmir’de terör propagandası yapan 10 kişi yakalandı

İZMİR'DE sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİSTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

HAKKARİ'NİN Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1 polis, 2 güvenlik korucusu ve 2 sivilin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırılarının failleri arasında yer alan "turuncu" kategorideki PKK'lı terörist, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Reşit K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanığın, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 405 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.