Şehit kardeşlerinin nikahına şahitlik etti

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, dün Karşıyaka Nikah Dairesi'nde evlenen ve her ikisi de şehit kardeşi olan çiftin nikah şahitliğini yaptı.

'BENİM İÇİN DE ÖZEL'

1992'de kardeşleri şehit olan ve geçtiğimiz yıl mayıs ayında ilişkileri başlayan İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yücel Alphan ile Zeliha Tokatlı, Hamza Dağ ve diğer şahitlerin öncülüğünde "Evet" diye konuştu.

Kendisi de 3 Temmuz 2005'te Karşıyaka Nikah Dairesi'nde dünya evine girdiğini dile getiren Hamza Dağ, "Bu salon benim için önemlidir, hassastır, çok özeldir. İnsanın ömründe herhalde 5-6 defa özel anı vardır. Burası da onlardan biri benim için. Umarım bu salonun sizin hayatınızda da önemli bir yeri olacaktır bundan sonra. Allah bir yastıkta kocatsın, mutluluğunuzu daim etsin" dedikten hanıma teslim etti.

Öte yandan, Hamza Dağ'ın ilk vaadi olan İzmir'de ikinci ve sonraki binişleri ücretsiz hale getiren 90 dakika vaadi hayata geçti.

VAADİ GERÇEKLEŞTİ

Aynı sözü CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da verirken mevcut Başkan Tunç Soyer, dün İzmir'de 120 dakika içinde ikinci ve son binişleri ücretsiz hale getireceklerini açıkladı. 90 dakika uygulamasını kaldıran ve ikinci binişleri yüzde 50, üçüncü binişleri yüzde 25 ücretli hale getiren Soyer'in Dağ'ın vaadinin ardından bundan geri adım atması İzmirli'ye yaradı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Hamza Dağ, "Bu dönem uygulamadan kalkan ücretsiz aktarma uygulamasını geri getireceğimizi ifade etmiştik. Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk. Üstünü çizmedik ama yanına bir tık attık" dedi.