İzmir’de marketlere denetim! Ramazan öncesi fahiş fiyata geçit yok

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışına karşı marketlerde etiket denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı. Denetimlerde, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürü Murtaza Çağrı Ergünen'in başında olduğu ekipler de bu sabah, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir marketi denetleyerek denetimlerine başladı.

Ekipler, seçilen ürünlerin alış ve satış fiyatlarını, etiket değişim tarihlerini ve etiket fiyatı ile kasa fiyatındaki uyumu kontrol etti. Denetim yapılan markette seçilen ürünler nezdinde uyumsuzluk tespit edilmediği, aykırılık bulunmadığı belirtildi. Ürünlerin kasa ve raf fiyatının uyumlu olduğu kaydedildi.

İzmir Ticaret İl Müdürü Murtaza Çağrı Ergünen tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan ticaretin yüzyılı hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak, perakende sektöründe fahiş fiyatlarla mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Burada gerek fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak gerekse aldatıcı indirimler ve gizli zamlarla fiyat etiketlerinde bulunan eksikliklerin neden olduğu tüketicilerin mağduriyetinin engellenmesini hedeflemekteyiz.

Bir yandan tüketicilerimizin haklarını gözetirken diğer yandan ticaretini tüm normlara uygun hareket ederek faaliyetlerini sürdüren esnafımızın ve tacirimizin haklarını da gözetmekteyiz. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde de yaygın yoğun denetimlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere Bakanlığımızca idari para cezası uygulanmaktadır" denildi.