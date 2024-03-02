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Haberler İzmir Hamza Dağ'dan İzmir'e 100 yeni kreş ve Çocuk Gelişim Akademisi müjdesi

Hamza Dağ'dan İzmir'e 100 yeni kreş ve Çocuk Gelişim Akademisi müjdesi

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Alsancak Gar Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada seçimi kazanmaları halinde İzmir'e 100 yeni kreş ile Çocuk Gelişim Akademisi'ni kazandıracaklarını, çocuk üniversiteleri kuracaklarını söyledi.

AA
Hamza Dağ’dan İzmir’e 100 yeni kreş ve Çocuk Gelişim Akademisi müjdesi

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Alsancak Gar Toplantı Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Dağ seçimi kazanmaları halinde eğitim alanında çocuklara ve velilere yönelik bazı projeleri hayata geçireceklerini, İzmir'e 100 yeni kreş ile Çocuk Gelişim Akademisi'ni kazandıracaklarını, çocuk üniversiteleri kuracaklarını aktardı.

Çocukların eğitim-öğretim hayatlarının her anında yanlarında olacaklarını kaydeden Dağ, "Güçlü, huzurlu ve müreffeh bir İzmir, sadece bizim değil, gelecek nesillerimizin de hakkı. İzmir'imizin aydınlık yarınları için, el ele, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonu olan 'Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi' için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek 5 yıla 'biz hazırız' diyorum." dedi.

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