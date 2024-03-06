Alkollü sürücü Göztepe taraftarı Barış’ı hayattan koparmıştı! O sürücü hakkında yeni karar

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

İddianamede kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Ege Özkaçar'ın eyleminin dosyadaki mevcut kamera görüntüleriyle de sabit olduğu, kaza tespit tutanağında da kuralları ihlal ettiğinin belirtildiği iddianamede yer aldı. Özkaçar'ın da alınan ifadesinde olay akışını doğrular nitelikte üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, 'taksirle öldürme' suçunu bilinçli taksir halinde işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı, iddianamesinde Ege Özkaçar için 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanık Özkaçar'ın yargılanmasına geçen 1 Mart'ta Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık Özkaçar'ın 'olası kast' ile suçu işlediğini öne süren Dörtköşe ailesinin avukatları mahkemeden görevsizlik talep etti. Kaza 'olası kast' kabul edilerek dava 'görevsizlik' kararıyla davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Kardeşinin acısıyla yaşadığını belirten Sinan Dörtköşe, "Herkes cezasını çeksin. Kardeşimi hayattan kopardılar. Kimse rahat rahat gezmesin. En ağır cezayı alsın" dedi.