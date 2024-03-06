Alkollü sürücü Göztepe taraftarı Barış’ı hayattan koparmıştı! O sürücü hakkında yeni karar

İzmir'in Karaburun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'ye (35) otomobille çarparak ölümüne neden olan ve gözaltına alındıktan sonra yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Ege Özkaçar (25) için yargılandığı Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi 'görevsizlik' kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.
Kaza, 28 Mayıs 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Göztepe taraftarı Dörtköşe, ağır yaralandı. Dörtköşe, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre; 'aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı. Dörtköşe ise kazadan 20 gün sonra 17 Haziran'da yaşamını yitirdi. Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünün ardından gözaltına alınan Özkaçar, bu kez tutuklandı. 8 Ağustos'ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi.
Öte yandan, kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği ortaya çıktı. Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.
İDDİANAMEDE 'ALKOL' VURGUSU
Soruşturmanın ardından kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede; Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücülerin, alkol seviyesinin 0.50 promilin üzerinde çıkması halinde araç kullanamayacaklarının açıkça belirtildiği, aksi halde trafik ihlali olarak tanımlandığına yer verildi. Savcı, kandaki alkol düzeyine bağlı olarak gevşeme, dikkat azalması, uykuya meyil, cesaretlenme, risk alma eğiliminin artma, çevresel uyaranların algılanmasında yavaşlama, göz ve beyin arasındaki iletişim sürecinde uzama, algılanan çevresel uyarıların beyinde işlenmiş veriler haline dönüşmesinde gecikmeye yol açıldığına dikkat çekti. Bu nedenle uyaranlara karşı reaksiyon zamanında uzama, beyinciğin etkilenmesi suretiyle denge ve koordinasyonun olumsuz yönde etkilenmesi, ani karar verebilme gibi birden fazla hareketi bir anda yapabilme kabiliyetinde azalma olduğunu vurgulandı. Kandaki alkol düzeyinin yüksel olması halinde uyaranları erken fark edip doğru tepkiler verme, istemli göz hareketleri, gözün takip yeteneği, karanlığa adaptasyon, hız ve mesafe tayini gibi becerilerde olumsuz yönde etkilenme, istemsiz göz hareketleri gibi bulguların ortaya çıktığının bilimsel olarak bilindiğine de iddianamede yer verildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
İddianamede kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Ege Özkaçar'ın eyleminin dosyadaki mevcut kamera görüntüleriyle de sabit olduğu, kaza tespit tutanağında da kuralları ihlal ettiğinin belirtildiği iddianamede yer aldı. Özkaçar'ın da alınan ifadesinde olay akışını doğrular nitelikte üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, 'taksirle öldürme' suçunu bilinçli taksir halinde işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı, iddianamesinde Ege Özkaçar için 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.
Sanık Özkaçar'ın yargılanmasına geçen 1 Mart'ta Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık Özkaçar'ın 'olası kast' ile suçu işlediğini öne süren Dörtköşe ailesinin avukatları mahkemeden görevsizlik talep etti. Kaza 'olası kast' kabul edilerek dava 'görevsizlik' kararıyla davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Kardeşinin acısıyla yaşadığını belirten Sinan Dörtköşe, "Herkes cezasını çeksin. Kardeşimi hayattan kopardılar. Kimse rahat rahat gezmesin. En ağır cezayı alsın" dedi.