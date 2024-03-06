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Haberler İzmir Soyer’den seçim öncesi yine bir algı operasyonu

Soyer’den seçim öncesi yine bir algı operasyonu

ERTAN GÜRCANER
Soyer’den seçim öncesi yine bir algı operasyonu

İZMİR'DE toplu ulaşımda 120 dakika içinde iki ve üzeri binişleri ücretsiz kılan uygulamasını Mart ayından itibaren yeniden devreye alacaklarını açıklayan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, bir algı operasyonuna daha imza attı.

Büyükşehir, önceki gün ücretsiz aktarma uygulamasının karara bağlanması beklenen UKOME Genel Kuruluna, ulaşım ağı içinde yer alan şirketlerden karşılıklı imzalanan protokoller gereği alması gereken mutabakatları almadan eksik evrak sundu. Önerge teknik kurula geri gönderildi. Soyer, her zaman olduğu gibi yine engelleniyoruz yalanına sığındı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, UKOME'de görüşülen '120 dakika uygulamasının izlenecek yolun belirlenmesi için teknik kurula sevk edildiğini, 'red' olmadığını söyledi.

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