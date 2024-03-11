“4 mevsim yaşanan bir Çeşme’ye tanık olacağız”

CUMHUR İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, "4 Mevsim Yaşayan ve Yaşanan Çeşme" temasıyla altyapıdan, sosyal donatılar ve turizme kadar birçok projesini Çeşmeliler'e tanıttı. 1 Nisan'dan itibaren kolları sıvayacaklarını ve ilk iş olarak altyapı çalışmalarına başlayacaklarını belirten Tanık, "Ulaşım altyapımızın yanı sıra; su ve kanalizasyon sorunumuz da herkesin bildiği bir gerçek. Isınma ve sıcak su ihtiyaçları için de doğalgazı getiriyoruz. Yaz sezonu boyunca şartlar elverdiği oranda kimseyi mağdur etmeden herkesin mutlu olacağı şekilde bu işleri yapacağız. Her mahallemize toplu ulaşımla gidilmesini sağlayacağız. Yaya ve bisiklet yolları, engelliler için sesli ve ışıklı işaretçiler, katlı ve yeraltı otopark gibi çözümlerimiz var. Çeşme gişeleri kaldırılarak yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracağız. Özetle 4 mevsim yaşam Çeşme'de başlıyor" diye konuştu.