İzmir’de yangın dehşeti

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

İZMİR Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu'na ait Kemalpaşa'da bulunan Elmas Grup Lojistik firmasında sabah saatlerinde yangın dehşeti yaşandı. Firmanın soğuk hava deposu bölümünde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın içerideki bazı kimyevi maddelerin art arda patlaması sonucu tüm depoyu sardı.

Depoda bulunan kimyasal maddeler ve lastikler nedeniyle art arda patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı.

İhbar üzerine korku dolu anların yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi öğleden sonra sonuç verdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ile Cemal Elmasoğlu olay yerinde itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.

SAATLER SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

ALEVLER kontrol altına alınırken, depoda bir lastik firmasına ait lastiklerin de kül olduğu öğrenildi. Milyarlarca liralık zarara neden olan yangınla ilgili konuşan iş insanı Cemal Elmasoğlu, "Maddi hasarımız büyük ancak asıl önemli olan can kaybı olmaması. Yangının çıkış sebebi kameralar ve itfaiye ekiplerinin incelemesiyle belirlenecek" dedi. İzmir Valisi Süleyman Elban da, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, teknik incelemeler ise sürüyor" diye konuştu.