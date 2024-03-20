‘Teknofest Gençliği gücünü dünyaya ispatladı’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ege Üniversitesi öğrencileriyle 'Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Bakan Kacır, "Türkiye'nin en büyük gücü, en büyük kuvvet çarpanı genç ve dinamik nüfus. Bizim varımız yolumuz gençlik. Milli teknoloji hamlesinin de öznesi ve merkezi, Türkiye'nin gençliği TEKNOFEST kuşağı. Türk gençliği yetkinliklerini, önleri açıldığında bizler onların yanında durduğumuzda neleri başarabileceklerini bütün dünyaya ispat ettiler."

"MARS'A ERİŞİLECEK"

İZMİR'İ bilişimin ve teknolojinin merkezi yapacaklarını söyleyen Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da "İzmir'in ekonomisini gelecek dönemde ayağa kaldıracak alanların başında bilişim geliyor" dedi. Prof. Dr. Necdet Budak, Gezeravcı'yı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve Türkiye yüzyılını bilim yüzyılı yapmak için çalışacaklarını söyledi. Deneyimini öğrencilerle paylaşan astronot Gezeravcı, uzayda yaptığı deneylerin rastgele seçilmediğini söyledi ve ekledi: 1 tane görevi tamamladık. 9 tane görev alanında, Türkiye'nin koymuş olduğu hedeflerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada amaç uzay ekosisteminden pay almaya imkan tanıyacak, uzayda kurulacak farklı ekosistemlerde bir alt birleşen oluşturabilecek deney alanlarındaki çalışmalardı. İnsanoğlu günün birinde Mars'a erişecek ve bu süre çok uzak değil" diye konuştu. Bakan Kacır, daha sonra İzmir iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. EBSO, İZTO ve İTB'nin başkanlarıyla görüşen Bakan Kacır, "İzmir'e yatırım yapmadığımızı iddia edenlerin aksine yatırımlarımız il ayırımı yapmadan aralıksız sürüyor" diye konuştu.

UZAYDAN İZMİR POZU

İLK Türk Astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çektiği İzmir fotoğraflarını paylaştı. 31 Ocak 2024'te çektiği fotoğrafları paylaşan Gezeravcı paylaşımında, 'Ege'nin incisi İzmir' notunu düştü.

İzmir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ege Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.