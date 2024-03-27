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Haberler İzmir Buca’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Buca’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

HABER MERKEZİ
Buca’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
İZMİR'DEKİ feci kaza, Buca 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Pala, yönetimindeki 35 VK 471 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı yöne geçip Meheddin B.'nin (54) kullandığı 35 HAE 28 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Mehmet Pala (64) ile eşi Sevgi Pala (62) hayatını kaybetti, Meheddin B. (54), Yunus B. (31) ve Doğukan G. (26) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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