CHP’nin trol hesabının yalanına tokat gibi cevap

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, dün seçim çalışmaları kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı dolaştı.O sırada bir genç Dağ'a, TKP'li olduğunu ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi.

CHP'NİN TROL HESABINDAN ASILSIZ İDDİA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) trol hesaplarından Etkili Haber, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a "TKP'liyim ama oyum AK Parti'ye." diyen gencin AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut olduğunu iddia etti.

"CHP'li çok duydum, İYİ Parti'den de duydum da TKP'den ilk kez duyuyorum" Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç, Cumhur İttifakı #İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'a ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi. pic.twitter.com/EEc5SwFgth — Yeni Asır (@yeniasir) March 28, 2024

"VİDEODAKİ KİŞİ OLMAMI ÇOK İSTERDİNİZ DİMİ?"

Mustafa Turgut, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı.

Turgut paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi? Size bir şey itiraf edeyim. Videodaki kişi ben değilim. Yalanınıza da ortaya çıkardığımıza göre çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim."

Bir sosyal medya kullanıcısı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Hamza Dağ'a oy vereceğini söyleyen TKP'li gencin adının Emrah olduğunu söyledi.

"Tiyatro diyen cahil paralı trollere atalım şu resmi." diyen sosyal medya kullanıcısı, Emrah'ın mesleğinin diş teknisyeni olduğunu ifade etti.