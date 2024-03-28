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Haberler İzmir CHP’nin trol hesabının yalanına tokat gibi cevap

CHP’nin trol hesabının yalanına tokat gibi cevap

Sosyal medya platformu X'te yer alan CHP'nin trol hesaplarından biri olan Etkili Haber, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a ilişkin karalama operasyonu yaptı. Hamza Dağ'a, "TKP'liyim ama oyum AK Parti'ye." diyen gencin AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut olduğunu iddia ettiler. Mustafa Turgut, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu algı çalışmasına tokat gibi cevap verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Hamza Dağ'a oy vereceğini söyleyen TKP'li gencin fotoğrafını paylaşarak adının Emrah olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ
CHP’nin trol hesabının yalanına tokat gibi cevap

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, dün seçim çalışmaları kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı dolaştı.O sırada bir genç Dağ'a, TKP'li olduğunu ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi.

CHP'NİN TROL HESABINDAN ASILSIZ İDDİA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) trol hesaplarından Etkili Haber, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a "TKP'liyim ama oyum AK Parti'ye." diyen gencin AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut olduğunu iddia etti.

"VİDEODAKİ KİŞİ OLMAMI ÇOK İSTERDİNİZ DİMİ?"

Mustafa Turgut, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı.

Turgut paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi? Size bir şey itiraf edeyim. Videodaki kişi ben değilim. Yalanınıza da ortaya çıkardığımıza göre çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim."

Bir sosyal medya kullanıcısı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Hamza Dağ'a oy vereceğini söyleyen TKP'li gencin adının Emrah olduğunu söyledi.

"Tiyatro diyen cahil paralı trollere atalım şu resmi." diyen sosyal medya kullanıcısı, Emrah'ın mesleğinin diş teknisyeni olduğunu ifade etti.

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