“Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız”

AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim, "Projelerimiz hazır. Ödemiş'in durumunu biliyorsunuz. Ödemiş'imizin girişi, çıkışı, ilçe içi bir köstebek yuvası gibi. İnşallah geldiğimizde projelerimizle birlikte sıkıntıları gidereceğiz. Ödemiş'imizi çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız, gençlerimizi iş imkanı projelerimizi anlattığımız da onlar da görecekler" dedi. AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim, "Yerelde hizmet güçlü bir gelecek sloganıyla çıktığımız bu yolda, Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği Ödemiş'e hep birlikte kazandıracağız inşallah. Ödemişlilerimiz için projelerimizin hepsi birbirinden değerli" dedi.