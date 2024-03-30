  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir “Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız”

Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız”

HABER MERKEZİ
“Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız”
AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim, "Projelerimiz hazır. Ödemiş'in durumunu biliyorsunuz. Ödemiş'imizin girişi, çıkışı, ilçe içi bir köstebek yuvası gibi. İnşallah geldiğimizde projelerimizle birlikte sıkıntıları gidereceğiz. Ödemiş'imizi çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız, gençlerimizi iş imkanı projelerimizi anlattığımız da onlar da görecekler" dedi. AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim, "Yerelde hizmet güçlü bir gelecek sloganıyla çıktığımız bu yolda, Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği Ödemiş'e hep birlikte kazandıracağız inşallah. Ödemişlilerimiz için projelerimizin hepsi birbirinden değerli" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA