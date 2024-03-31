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Haberler İzmir İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Aliağa oy oranları...

İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Aliağa oy oranları...

Son dakika haberleri...İzmir Aliağa'da oyunu kullanan binlerce seçmen yerel seçim sonuçlarını araştırıyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. İzmir ilçe ilçe seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki Aliağa'da hangi aday seçimi kazandı? İşte 31 Mart 2024 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları...

HABER MERKEZİ
İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Aliağa oy oranları...

Türkiye'de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek destek verdiği aday için oyunu kullandı. İzmir Aliağa'da oyunu kullananlar hangi adayın önde olduğunu ve oy oranlarını merak ediyor. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Aliağa'da hangi aday önde? İşte 31 Mart İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

ALİAĞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Aliağa yerel seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, bu yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

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