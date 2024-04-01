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Haberler İzmir CHP’li Cemil Tugay, oyunu Karşıyaka’da kullandı

CHP’li Cemil Tugay, oyunu Karşıyaka’da kullandı

HABER MERKEZİ
CHP’li Cemil Tugay, oyunu Karşıyaka’da kullandı
CHP'NİN İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Karşıyaka ilçesindeki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda, 2110 numaralı sandıkta oy verdi. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tugay, bugünün politikacıların değil vatandaşların konuşma günü olduğunu söyledi.Partisinin, değişim sürecinden sonra girdiği ilk yerel seçimden başarıyla çıkacağına inandığını belirten Tugay, "Halkımızın teveccühüne ulaşmayı diliyoruz. Sonuç ne olursa olsun halkımızın kararı bizim için en doğru olandır. Katılan, katkı veren, emek harcayan, burada sandık başında görev yapan, bu yarışa katılan herkesi kutluyorum. İnşallah hayırlı olsun. Güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum." ifadesini kullandı.
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