Çıkıştaki tehdit adliyelik oldu

İZMİR'DE, geçen 13 Mart'ta Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira artışından kaynaklanan anlaşmazlıkla ilgili görülen duruşmada taraf olan avukat Ceng Düzgüner, duruşmadan çıktıktan sonra, karşı tarafından avukatı olan Ersin Sel ile birlikte çalışan avukat Tuğba Özyürek'in yanına gitti. İddiaya göre Düzgüner, Özyürek'e yaklaşarak, Ersin Sel hakkında "Ersin kızıma terbiyesizlik yaptı. Onu gördüğümde paramparça edeceğim. Bugün duruşmaya o gelir diye düşündüm. İyi ki gelmedi. Keşif günü o görecek. Onu döveceğim. Bunları aynen kendisine ilet" dedi. Tuğba Özyürek'te yaşananları Ersin Sel'e anlattı. Bunun üzerine avukat Şener Şen aracılığıyla Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başvuran Ersin Sel, Ceng Düzgüner hakkında 'tehdit' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarında şikayetçi oldu.