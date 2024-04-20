İzmir’de elektrik kesintisi 20 Nisan Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 20 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...