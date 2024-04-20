İzmir’de elektrik kesintisi 20 Nisan Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 20 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızılkeçili ( Kızılkeçili Köyü İç Yolu Kızılkeçili Köyü Koy Yolu )
Saat : 16:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
R. Şevket İnce
Saat : 12:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe
Adaküre ( Adaküre Köyü İç Yol Adaküre Köyü İç Yolu Adaküre Patika Yolu Adaküre Yolu Adaküre İç Yolu Patika ADNAN MENDERES Başarı )
Alakeçili ( BAŞAK )
Saat : 9:00 - 10:00
BORNOVA / İZMİR
Laka ( Gül Zambak Sk. Zambak Papatya Sk. Papatya Orkide Sk. Orkide Nergis Sk. Nergis Menekşe Lale Sk. Lale Laka Cd. Karanfil Sk. Karanfil Gül Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele ( 2175 İsmet Kırant Sk. İskele Cd. Hükümet Cd. Hisarcık Sk. Fener Sk. Fehim Aytekin Cd. 2180 DEĞİRMEN KUYUCAK
Saat : 12:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 12:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
Saat : 9:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Belen ( 713 Sokak Küme Evleri 713. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 701. Sk. 700. Sk. 713 Sokak Küme Evleri 713 )
Doğa ( 620. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla ( ÇAMYAYLA YEŞİLDERE KÜME EVLERİ Soğukpınar küme evleri )
Saat : 10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
Saat : 10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk
İsa Bey
Belevi
Barutçu
Zeytinköy
Zafer
Saat : 12:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Yeni
Mustafa Kemal Atatürk
Arslanlar
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Barbaros
Kadıovacık