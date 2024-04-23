Şefkatli tavuk Karbeyaz kedi yavrularına anne oldu

İZMİR'İN Tire ilçesinde, herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. İş insanı Can Toprakçı'nın 'Karbeyaz' isimli tavuğu, kedi yavrularına annelik yapmaya başladı. Yeni doğan kediler üşümesin diye yumurtalarıyla birlikte yavruların da üstüne oturan Karbeyaz'ın bu tavrı ise görenleri şaşkına çevirmeye yetti.

Durumu fark ettiğinde kendisinin de çok şaşırdığını belirten Can Toprakçı, "Karbeyaz, kedi yavrularını yuvadan atmak yerine onlara sahip çıkmış. Üşümesin diye üstlerine oturmuş. Kedilerin anneleri de arada bir gelip yavrularını emziriyor. Şimdilik gül gibi geçinip gidiyorlar, herkes hayatından memnun" diye konuştu.