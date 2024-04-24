  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İYİ Parti İzmir’de bomba iddia!

İYİ Parti İzmir’de bomba iddia!

İYİ Parti'de 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda yarış Grup Başkanı Koray Aydın, Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın arasında geçecek. İzmir delegelerinin İzmir vekili Dervişoğlu yerine Koray Aydın'a destek verecekleri iddiası parti içinde gerilime neden olurken Dervişoğlu bu konuda sessizliğini koruyor.

FATİH ŞENDİL
İYİ Parti İzmir’de bomba iddia!

İYİ Parti'de, Genel Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, İzmir ikiye bölünmüş durumda... Genel Başkan Adaylarından Koray Aydın'a 70'in üzerinde oy çıkacağını belirten partinin üst düzey yöneticisi bir isim, kalan oyların da diğer adaylar Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın arasında dağılacağını belirtti.

SESSİZLİĞİNİ HALA KORUYOR

31 Mart yerel seçimlerinden umduğu sonucu alamayan İYİ Parti'nin, 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayı, parti için bir anlamda yeni bir milat olacak. Genel Başkan Akşener'in, aday olmadığı kurultayda yarışın Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın arasında geçmesi beklenirken, İzmir delegelerinin Koray Aydın'ı destekleyeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İzmir milletvekili ve başkan adayı Dervişoğlu ise sessizliğini koruyor. Parti içinde aynı zamanda, "Akşener bırakmamalıydı" diyen geniş bir kesim de bulunuyor ve bu grup, hangi aday seçilirse seçilsin partide bir dağılma, parçalanma sürecini engelleyemeyeceği endişesini dile getiriyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA