İYİ Parti İzmir’de bomba iddia!

İYİ Parti'de, Genel Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, İzmir ikiye bölünmüş durumda... Genel Başkan Adaylarından Koray Aydın'a 70'in üzerinde oy çıkacağını belirten partinin üst düzey yöneticisi bir isim, kalan oyların da diğer adaylar Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın arasında dağılacağını belirtti.

SESSİZLİĞİNİ HALA KORUYOR

31 Mart yerel seçimlerinden umduğu sonucu alamayan İYİ Parti'nin, 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayı, parti için bir anlamda yeni bir milat olacak. Genel Başkan Akşener'in, aday olmadığı kurultayda yarışın Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın arasında geçmesi beklenirken, İzmir delegelerinin Koray Aydın'ı destekleyeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İzmir milletvekili ve başkan adayı Dervişoğlu ise sessizliğini koruyor. Parti içinde aynı zamanda, "Akşener bırakmamalıydı" diyen geniş bir kesim de bulunuyor ve bu grup, hangi aday seçilirse seçilsin partide bir dağılma, parçalanma sürecini engelleyemeyeceği endişesini dile getiriyor.