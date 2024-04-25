Çöl tozu İzmir’de ne zaman etkisini kaybedecek? Uzman isim açıkladı

ÇÖL TOZU İZMİR'DE NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

Bahar alerjisi olanları partikül tutucu maske kullanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Çöl tozu olmadan yağmur da yağmaz. Mart sonunda ve nisan başında olayın bir başka boyutu var. Çünkü nisan sonunda lodos artmaya başladıktan sonra daha fazla çöl tozu gelmeye başlar ve havanın da ısınmasıyla birlikte bir anda doğa uyanır. Her bir çam ağacından yaklaşık 12,5 milyar polen üretilir. İşte bu çöl tozlarının marifetidir. Yaklaşık 20 gün süresince bahar alerjisi sorunu olanları ciddi etkiler. Astım hastaları ciddi etkilenir. Ayrıca kuru öksürük, göz yaşarması gibi bir sürü semptom ortaya çıkar. Yorgunluk, halsizlik gibi sorunlar yaşanır. Mart sonu ve nisan ayının sonuna kadar etkilidir. Doğa için muhteşem ötesi bir olay ama insanları olumsuz etkileyebiliyor. Ancak bunun önlemini almak kolay. Partikül tutucu maske takarak sorunları aza indirebiliriz. Hassas kişiler bu süreci maske takarak en hafif bir şekilde atlatacaktır. Çöller yoksa doğada yaşam yoktur. Bugün öğleden sonra biraz azalacak gibi görülüyor. Bu kadar yoğun olmasa da bir hafta daha sürer" diye konuştu.