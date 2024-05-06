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Haberler İzmir Yeni Asır yazdı Paşa Çeşmesi kurtuldu

Yeni Asır yazdı Paşa Çeşmesi kurtuldu

NADİR UYSAL ÖZEL HABER
Yeni Asır yazdı Paşa Çeşmesi kurtuldu
İzmir Tire'de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan tarihi Paşa Çeşmesi Yeni Asır'ın ısrarlı yayınlarının ardında kurtuluyor. Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu "Tarihi çeşmenin aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarına başlıyoruz" dedi. Güme dağında bulunan çeşmede incelemelerde bulunan Okuroğlu, "Kuvvetli yağışlarla çeşmenin yaslandığı istinat duvarı kaymaya başlayınca, çeşmede gözle görülür deformasyon meydana gelmiş. Öyle ki, ciddi bir yağış anında ardındaki istinat duvarı ile birlikte her an yıkılabilir. İlgili birimlerden görüş aldım. Derhal restorasyon çalışmaları başlayacak" diye konuştu.
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