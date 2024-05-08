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Haberler İzmir İZBAN raydan çıktı

İZBAN raydan çıktı

İzmir’de İZBAN, Alsancak İstasyonu’na girerken raydan çıktı ve vatandaşlar hemen tahliye edildi

HABER MERKEZİ
İZBAN raydan çıktı
İZMİR'İN Konak ilçesinde seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapsında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi. Olay dün sabah saatlerinde yaşandı. İzmir Konak'ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu'ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu'na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı. Vatandaşlar anında tahliye edildi.
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