İzmir’de elektrik kesintisi 10 Mayıs Cuma

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 10 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
Korutürk
Saat : 9:00 - 11:00
BAYINDIR / İZMİR
Ergenli
Kızıloba
Zeytinova
Saat : 10:00 - 12:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıtosunlar
Sarıkaya
Çiftlikköy
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yıldızlar
Saat : 9:30 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum
Ovacık
Saat : 9:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir
Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak
Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
Saat : 9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar
Umut
Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
Yayla
Salman
Saat : 10:00 - 12:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
Saat : 10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Bağalan
Saat : 9:30 - 12:00
KONAK / İZMİR
Emir Sultan
Saat : 9:00 - 12:30
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
75. Yıl Cumhuriyet
Mustafa Kemal Atatürk
Maltepe Serbest Bölgesi
Kesik
Saat : 9:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Huzur
Sahilevleri
Altıevler
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ortaköy
Yeniköy
Yeniceköy
Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba
Saat : 9:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey