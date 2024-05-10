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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 10 Mayıs Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 10 Mayıs Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 10 Mayıs Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 10 Mayıs Cuma

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 10 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Mayıs Cuma

Saat : 9:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
Korutürk

Saat : 9:00 - 11:00
BAYINDIR / İZMİR
Ergenli
Kızıloba
Zeytinova

Saat : 10:00 - 12:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıtosunlar
Sarıkaya
Çiftlikköy

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yıldızlar

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Mayıs Cuma

Saat : 9:30 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum
Ovacık

Saat : 9:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir

Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak

Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

Saat : 9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Mayıs Cuma

Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar
Umut

Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
Yayla
Salman

Saat : 10:00 - 12:30
KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman

Saat : 10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Bağalan

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Mayıs Cuma

Saat : 9:30 - 12:00
KONAK / İZMİR
Emir Sultan

Saat : 9:00 - 12:30
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
75. Yıl Cumhuriyet
Mustafa Kemal Atatürk
Maltepe Serbest Bölgesi
Kesik

Saat : 9:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Huzur
Sahilevleri
Altıevler

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ortaköy
Yeniköy
Yeniceköy

Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba

Saat : 9:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey

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