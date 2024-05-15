Fedakar abla, kardeşlerine hayat verdi

Batman'da yaşayan Salih Oğuz (48) ve Tenzile Oğuz'un (35) 7 çocuğundan Muhammet, Berat ve Emir, taşıyıcı anne ve babadan bozuk gen aktarımı sonucu doğan çocuklarda görülen talasemi hastalığına yakalandı. Henüz 6 aylıkken kansızlık belirtileri ortaya çıkan Muhammet'e talasemi majör teşhisi konulmasının ardından Diyarbakır'da tedaviye başlandı.

AİLECEK İZMİR'E TAŞINDILAR

Daha sonra Berat ve Emir'in de aynı hastalıkla dünyaya gelmesi nedeniyle aile İzmir'e taşındı. Haftada birkaç gün hastaneye gidip kan almaları gereken kardeşlerinin bakımı için ailesine destek olmaya başlayan abla Zeynep Oğuz, Muhammet ve Berat'ın ilik nakliyle hayata tutunmasını sağladı.

Abla Zeynep Oğuz, Muhammet ve Berat'ın ilik nakliyle hayata tutunmasını sağladı. Diğer kardeşi Emir'in ilik nakli ise, TÜRKKÖK'te gerçekleşti

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin desteğiyle 3 yıldır İzmir'de yaşamlarını sürdürdüklerini anlatan Zeynep Oğuz, "Muhammet daha 6 aylıkken bu teşhis konuldu. Rengi sapsarıydı. Batman'a götürdük, Diyarbakır'a sevk ettiler. Diğer kardeşlerim de doğdu. Önce Muhammet ile Berat'ı İzmir'e getirdik. Daha sonra Emir'e de teşhis konuldu. Üçünün de ilik nakli olması gerekiyordu. Ben uyumlu olunca, iki kardeşime iliğimi verdim. Bir yıl önce Berat, 10 ay önce de Muhammet nakil oldu. Dört ay önce ise Emir'e Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden ilik bulundu" dedi. A

MELİYATTA BEYİN KANAMASI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ilik nakli operasyonunun ardından kardeşi Berat'ın beyin kanaması geçirdiğini belirten abla Oğuz, "Nakil ameliyatı Berat'ta kalıcı bir iz bıraktı. Çünkü ilik nakli sırasında beyin kanaması geçirdi. Başının sol tarafındaki kemiği alındı, yapay kemik takıldı. 3 farklı operasyon geçirdi. 1 ay yoğun bakımda kaldı. Durumu riskliydi. Hastanede ona 'mucize çocuk' ismini verdiler. Yürüyemiyor, haftada 5 gün fizik tedavi görüyor" diye konuştu. Kardeşlerinin naklin ardından enfeksiyon riski nedeniyle tedaviye devam ettiğini kaydeden Zeynep Oğuz, onlara çok düşkün olduğunu ve sağlıkları için her şeyi göze aldığını belirtti. Fedakar abla, "Uyumlu olunca Berat için damar yolumdan ilik alındı. Muhammet için de ameliyata girdim, sırtımdan ilik alındı. 5 gün iğne oldum. Zorlu bir süreçti. Ama çok şükür 2 kardeşim de sayemde hayata tutundu. Ameliyattan önce 5-10 günde bir kan gerekiyordu. Zor kan bulunuyordu. Annem ile babam tek bakıyordu. Baş edemiyorlardı. Haftada birkaç gün hastaneye gidiliyordu. İyileştiler şu an kan almıyorlar. Birkaç yıl takip edilecek" ifadelerini kullandı.

KARDESLERİ İÇİN OKULUNU BIRAKTI

KARDEŞLERİ için 10'uncu sınıfta okulunu bıraktığını söyleyen Zeynep Oğuz, "Yeter ki iyi olsunlar. Gözlerimle gördüm onların çektiklerini. Çok sevdiğim arkadaşlarımı ve okulumu bırakıp İzmir'e geldim. Batman'daki günlerimi özlüyorum ama ben kardeşlerime çok düşkün birisiyim. Yeter ki onlar sağlıklarına kavuşsunlar. Emir özellikle bana çok düşkün. Ben de onlara düşkünüm, onları çok seviyorum. Berat beyin kanaması geçirdi. Hastanede beni görünce bana tepki veriyordu. O yüzden yanına sadece benim girmeme izin veriyorlardı. Bana gülüyordu, benimle konuşuyordu. Bu çok güzel bir duygu" dedi.