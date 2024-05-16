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Haberler İzmir Balkondan sokaktakilerle tartıştı, tabancayla vuruldu 'Gürültü yapmayın' diye uyarmış

Balkondan sokaktakilerle tartıştı, tabancayla vuruldu 'Gürültü yapmayın' diye uyarmış

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de geçtiğimiz günlerde evinin balkonundayken sokakta bulunan kişilerle tartışan 3 çocuk babası, tabancayla vurularak ağır yaralandı. Talihsiz adamın gürültü yapan gençleri uyarması üzerine vurulduğu öğrenildi.

İHA
Balkondan sokaktakilerle tartıştı, tabancayla vuruldu ’Gürültü yapmayın’ diye uyarmış

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bayraklı'da Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629/4 Sokak'ta meydana gelen olayda einilen bilgiye göre, evinde bulunan Orhan Ö. ile sokaktaki kişiler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan laf dalaşının ardından sokakta bulunan kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücuduna mermi isabet eden üç çocuk babası Orhan Ö., yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Karnına isabet eden mermiyle yaralanan Orhan Ö., ağabeyi S.Ö. tarafından otomobille Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ, KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından titiz bir çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen M.M. (23) ve M.H.'yi (28) aynı gün kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayın gürültü kavgası olduğu ortaya çıktı. Olay anında Orhan Ö.'nün merdivende bulunan M.M. ve M.H.'yi gürültü yaptıkları için uyardığı, daha sonra çıkan tartışma ve laf dalaşının ardından talihsiz adama tabancayla ateş açıldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli aktif kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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