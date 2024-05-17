Maaşları bile ödeyemeyen Fıçı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor

İZMİR'İN Foça ilçesinde bıçak kemiğe dayandı. Uzun yıllardan bu yana CHP'nin iktidar olduğu Foça Belediyesi'nde kötü yönetim belediyeyi mali açıdan batırma noktasına getirdi.

DENİZ YÜCEL'E TEPKİ

BELEDİYE çatısı altında görev yapan işçi ve memurlar maaşlarını alamayınca eylem kararı aldı. 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu partilisi Fatih Gürbüz'den devralan Saniye Bora Fıçı'ya tepki gösteren çalışanlar "Suçu önceki yönetime atıyor, göreve gelirken neye talip olduğunu bilmiyor muydu" diye sordu. İller Bankası'ndan gelen paradan memurlara sadece 10'ar bin TL maaş yatıran Fıçı'ya tepki çığ gibi büyüdü ve işçilerle memurlar eylem yapacaklarını söyledi. Belediye çalışanları, "Saniye Hanım'ın adaylaşması için elinden geleni yapan Parti Sözcümüz Deniz Yücel'e sesleniyoruz. Saniye Hanım'a belediye işleyişini de anlatın ki biz mağdur olmayalım" ifadelerini kullandı.