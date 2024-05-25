Avrupa’nın en büyük tatbikatlarından! Efes-2024 ile dosta güven düşmana korku

Efes-2024 Tatbikatı'nda denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri, ASELSAN Elektronik Harp Korumalı El Telsizi'ne (EHKET) bağlı kamera üzerinden ASELSAN 9661 telsizine canlı aktarıldı.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in izlediği canlı görüntülerin bir kısmı çıkarma yapan askerlerin göğsündeki ASELSAN telsizleri üzerinden gönderildi.