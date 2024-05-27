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Haberler İzmir 540 gramlık Eliz bebek ilk kez güneşi gördü

540 gramlık Eliz bebek ilk kez güneşi gördü

HABER MERKEZİ
540 gramlık Eliz bebek ilk kez güneşi gördü
İzmir'de yaşayan Bahriye ve Baha Erkmen, aşılama ve tüp bebek tedavilerinin ardından bebek beklemeye başladılar ancak anne Bahriye Erkmen 27'nci haftada yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye yatarak erken doğum yaptı. Medicana İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alaaddin Balcı tarafından gerçekleştirilen doğumda Eliz Bebek, 540 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları tarafından titizlikle bakılan minik bebek, 90 gün boyunca küvözde tedavi gördü. 91'nci günün sonunda anne ve babasının kucağında hastaneden taburcu olan Eliz Bebek, ilk kez hastaneden çıkarak güneşi gördü.
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