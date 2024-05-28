2 katlı müstakil evden 4 kamyon çöp çıktı

GÖRENLERİ şaşkına düşüren olay İzmir'in Tire ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Y.K'ya ait evden gelen pis kokular havaların ısınmasıyla dayanılmaz hal aldı. Mahallelinin artan şikayetleri üzerine Turan mahallesi muhtarı belediyeye haber verdi. Belediye temizlik ekipleri önlem alarak girdikleri evde olağanüstü manzarayla karşılaştı. İki katlı evin hem bahçesinin hem de tüm odalarının ağzına kadar çöple dolu olduğu anlaşıldı. Temizlik işçilerinin saatler süren çabalarının ardından toplanan 4 kamyon çöp tahliye edildi.