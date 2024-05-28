  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 2 katlı müstakil evden 4 kamyon çöp çıktı

2 katlı müstakil evden 4 kamyon çöp çıktı

NADİR UYSAL
2 katlı müstakil evden 4 kamyon çöp çıktı
GÖRENLERİ şaşkına düşüren olay İzmir'in Tire ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Y.K'ya ait evden gelen pis kokular havaların ısınmasıyla dayanılmaz hal aldı. Mahallelinin artan şikayetleri üzerine Turan mahallesi muhtarı belediyeye haber verdi. Belediye temizlik ekipleri önlem alarak girdikleri evde olağanüstü manzarayla karşılaştı. İki katlı evin hem bahçesinin hem de tüm odalarının ağzına kadar çöple dolu olduğu anlaşıldı. Temizlik işçilerinin saatler süren çabalarının ardından toplanan 4 kamyon çöp tahliye edildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA