Devlet Bahçeli: İsrail’i tüm öfkemle lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

İMAMOĞLU'NUN ROMA GEZİSİNE TEPKİ

İstanbul 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. İstanbul'un ızdıraplı hali bugün bizi üzmektedir. Lafa gelince israftan şikayet edenlerin har vurup harman savurması, yandaş gazetecileri Roma'ya tatile götürülmesi ayıptır. 37 gazetecinin yer aldığı 73 kişilik Roma seyahatinden sonra İBB'nin israftan bahsetmesine kimse itibar etmeyecektir.

İstanbul DEM'lenenlerin tahribatına maruz kalmıştır. İstanbul kötü yönetiliyor. Belediye bütçesi savruluyor, müsriflik yapılıyor.

MHP'nin uzun vadeli stratejik hedefi, 2053'te Türkiye'nin lider ülke ve süper güç olmasıdır. Milli birlik ve beraberliğin tesisiyle inşa edilen bir millet anlayışıyla mümkündür.

"NETANYAHU'YU LANETLİYORUM"

Savaş hukukuna bağdaşmayan tablolara her gün yenisi eklenmektedir. Özellikle Refah'a yönelik saldırıların derhal durdurulması istenmiştir. Ancak İsrail buna uymamıştır. Birçok insan acımasızca katledilmiştir. Çadır kampında binlerce masum insan ateş altına alınmıştır. Netanyahu başta olmak üzere tüm İsrail yönetimini lanetliyorum.

Hesap vermeleri kaçınılmaz bir sondur. Gazze konusu insanlığın sıcak bir gündemidir. Köklü müdahalelerin tam vaktidir.