Eskinazi’ye suikast planına polis bozgunu

İzmir'de Emniyet'in başarılı bir operasyonla çökerttiği çetenin ardından, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi'ye suikast hazırlığına kadar uzanan bilgiler ortaya çıktı. Suikast girişimi içinde bulunan çeteye, İzmir'de 4 Mayıs'ta bir operasyon düzenlendi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI

İddiaya göre Kemalpaşa gişelerinde bir araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonda yakalanan kişilerden yola çıkarak ilginç bir detaya ulaştı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramaların ardından gözaltı sayısı 9'a yükselirken, zanlıların amacının Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi'ye yönelik bir suikast planları deşifre oldu. Telefonla görüştüğümüz Eskinazi olayı doğrularken, hadisenin bir ay önce yaşandığını, kendisine suikast girişimi hazırlığında olan bir şebekenin çökertildiğini ve koruma tedbirlerinin artırıldığının söylendiği de öğrenildi.

YİNE O TANIDIK İSİM ÇIKTI!

Tutuklanan çete üyelerinden Mert Yalçın ve Yunus Emre Şehri gardiyan, Yavuz Ceylan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Özcan Keser ise Çiğli Belediyesi çalışanı. Taşkın Yorulmaz ve kardeşi Coşkun Yorulmaz'ın dışında tetikçi Berk Yalçın Cemal de çetenin diğer isimlerinden. Suikasiti planlayan ekibin lideri Taşkın Yorulmaz'ın, yeraltı dünyasında kendine isim yapmaya çalıştığı ileri sürülen bir kişi olduğu da iddialar arasında. Öte yandan Taşkın Yorulmaz'ın ismi, geçtiğimiz yıl Tunç Soyer'e yönelik suikast hazırlığı haberlerinde de geçmişti.

EMNİYET MÜDÜRÜ ARADI

Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Beni Emniyet Müdürü arayarak, şahsıma yönelik bir suikast girişimi olabileceğine dair uyardı. Bir ay kadar önce yaşandı bu olay, güvenlik birimlerimiz tarafından bir süredir zaten çok sıkı korunan birisiyim, bu olayın ardından daha titiz bir şekilde korunuyorum. Suikasti planladığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alınmış, 7'sini tutuklanmış. İzmir Polisine teşekkür ederim" dedi.