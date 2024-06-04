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Haberler İzmir 17 yaşında; 84 suç kaydı var! İzmir'de yakalandı

17 yaşında; 84 suç kaydı var! İzmir'de yakalandı

İzmir'de 80 suç kaydı bulunan ve 174 yıl hapis cezası ile aranan A.K., Karşıyaka'da saklandığı adreste yakalandı. 'Hırsızlık' ve 'kaçma' gibi suçlardan aranan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA
17 yaşında; 84 suç kaydı var! İzmir’de yakalandı

İzmir'de, 80 suç kaydı olup, 174 yıl hapis cezası ile aranan A.K. (17), polis tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 80 suç kaydı bulunan A.K.'nin, Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

Harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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