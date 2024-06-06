Kahraman pilotlar gözyaşlarıyla uğurlandı

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, önceki gün Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçakta bulunan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu.

İKİSİNİN DE KIZI VARDI

Şehitlerin naaşları incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in eşi Şeyma Özen ile Çiğli ilçesinde yaşayan Şehit Hava Pilot Albay Uğur Yıldız'ın eşi Hande Yıldız'a acı haber, sağlık ekiplerinin gözetiminde askeri yetkililerce verildi. Her iki şehidin de birer kız çocuğu babası olduğu belirtildi. Şehitlerin evlerine Türk bayrağı asıldı.

BAKAN GÜLER DE KATILDI

Kayseri'deki askeri törenin ardından şehitlerin naaşı, İzmir'e gönderildi. Şehit pilotlar için bu kez de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri tören yapıldı. Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir Valisi Süleyman Elban, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı, belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan ile şehitlerin eş, çocuk ve yakınları katıldı.

Şehit Hava Pilot Albay Uğur Yıldız'ın, İzmir'deki cenazesinde eşi ve yakınları, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İzmir şehidini hüzünle uğurladı.

Saygı duruşuyla başlayan tören, şehitlerin biyografisinin okunmasıyla sürdü. Ardından müftü, şehitler için dua okudu. Törenin ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarına alınarak cenaze araçlarına taşındı. Gökhan Özen'in cenazesi, askeri araçla son yolculuğuna uğurlanacağı Eskişehir'e götürüldü. Uğur Yıldız'ın cenazesi ise öğle vakti İzmir'de toprağa verildi.