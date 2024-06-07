Tünel mağdurlarının yardımına Çankırı koştu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatının ev ve iş yerlerinde oluşturduğu çataklar yüzünden diken üstünde olan vatandaşlara şimdi de Tehlikeli Yapı Komisyonu tarafından tahliye kararı tebliğ edildi. Mahalle sakinlerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yüreklere su serpti.

Evinin taşıyıcı kolonları ve kirişlerindeki derin çatlaklar yüzünden 31 Mayıs 2024 tarihli tebligatla can ve mal güvenliği açısından riskli görülen evlerinin boşaltılması istenen vatandaşlardan Savaş Keleş; "Sorumlular nerede? Bize alternatif yer göstermeden, bizi evlerimizden mi çıkaracaklar?" sözleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine tepki gösterdi.

"DEVLET SİZİN ARKANIZDA"

AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı da konuyla ilgili mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Evlerde incelemelerde bulunan Çankırı, "Bu şehirde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Maalesef beceriksiz yönetimin yıllardır yapamadığı Onat Tüneli'nin hızlanması için dinamitle patlatılması sonucunda maalesef buradaki evlerimiz zarar görmüş durumda. Bu zararı karşılamayan üstlenmeyen ve karşılarında muhatap bulamadıkları bir yerel yönetimle karşı karşıya mahalle sakinlerimiz. Biz bunun takipçisi olacağız, siz muhatap bulamasanız da her zaman devlet yanınızda, arkanızdayız" mesajını verdi.