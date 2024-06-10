İzmir’de sokak köpeği dehşeti! Köpeklerden kaçarken kolu kırıldı

"KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT OLACAĞIM"

Mağdur olduğu için karakola giderek Bornova Belediyesinden şikayetçi olduğunu kaydeden Aracı, şöyle konuştu:

"Belediye köpeklere sahip çıkıp toplamadığı için şikayetçi oldum. Millet bu şekilde mağdur oluyor. Belediye köpekleri toplarsa kimse mağdur olmaz. Kırık nedeniyle ameliyat olacağım. İzmir ya da Bornova Belediyesi bunu karşılayacak mı?"

Aracı'nın annesi Halime Okuducu ise kendisinin de 2018 yılında bir köpek saldırısına uğradığını, kısırlaştırmanın çözüm olmadığını, köpeklerin toplanması gerektiğini kaydetti.