Turizmcilerin Ilıca’daki termal katliam isyanı

İzmir Çeşme Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi'nin Ilıca'daki termal bölgenin peyzaj planlarını onaylaması, turizmcileri isyan ettirdi. Destination İzmir Başkanı ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, 'Yazıktır, günahtır. Milli servete sahip çıkmak, İzmir'de yaşayan her vatandaşın hakkı olan refahı sağlamak adına Çeşme Belediye başkanı ve meclisini göreve davet ediyoruz. Turizmde kentimize yeni ufuklar sağlayabilecek bir potansiyelin göz göre göre katledilmesine müsaade etmeyin. Uzun yıllar önce yapılan yanlışı düzeltin. Bu kent yöneticilerinin vicdani görevi ve sorumluluğu, kent bilincinin gereğidir' diye konuştu. Çeşme'nin yılın on iki ayı turizm yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Tercan, "Turizm örgütlerinin gönüllü neferleri olarak İzmir'in turizmine ivme kazandırmaya çabalıyoruz. Ancak kent yöneticilerinin de bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizmi geliştirmek için turizm çalışmalarına yoğunlaşması gerekli. Biz bu yönde yapılacak çalışmalara katkı koymaya hazırız" dedi.

ESNAFA HAKSIZ REKABET

İzmir, Çeşme Ilıca'daki termal katliamının yürekleri dağladığını kaydeden Tercan, "Ilıca'da belediyeye ait söz konusu arazinin tamamına uluslararası bir kür merkezi yapılması hususunda yıllar önce mutabık kalınmıştı. Ardından devrin belediye başkanı Faik Tütüncüoğlu mutabakatı bozmuş, termal alana beton dökmüş, Çeşme esnafına haksız rekabet uygulayan ünlü dev marketlere kiraya vermişti. Büyük marketin hemen yanına da hala boş bir şekilde duran ve kullanılmayan dükkanlar inşa etmişti. Yani hem termal alan betona boğulmuş, hem de yerel esnafı öldüren dev marketler belediye arazisine dikilmişti" diye konuştu.

YENİ BAŞKANA SESLENDİ

Çeşme Belediyesi'nin yeni başkanı Lal Denizli'den büyük beklentileri olduğunu hatırlatan Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu marketleri ve boş dükkanları yıkıp arazinin tamamına geçmişte üzerinde mutabık kalınan uluslararası termal kür merkezini yapmasını talep ediyorduk. Ancak termal katliamı onaylanmıştır. Hatta alınan peyzaj kararı ile perçinlenmiştir. Sayın Denizli'ye tekrar sesleniyoruz. Dünyadaki doğru örnekleri kendisine sunabiliriz. Termal kür merkezleri sessiz sakin ortamlara yapılır ve yakınında dükkanlar marketler olmaz. Lütfen Çeşme için doğru olanı yapın. Yaklaşık 60 dönüm olan belediye arazisindeki yanlış tüm binaları yıkın. Alanın tamamına yeşillikler içinde sıfır dükkanlı sıfır marketli yabancı turistleri ağırlayabileceğimiz vizyoner modern bir termal kür merkezi yapın. Günübirlik işler Çeşme'ye de, İzmir'e de, memlekete de kalıcı hiçbir fayda getirmez. Bu bir parti meselesi değil, vatanseverlik meselesi, kentlilik bilinci, kent ve ülke sevgisi, yurttaşlık görevidir. Çeşme'yi 12 ay turizm geliri sağlayacak, ilçeyi ayağa kaldıracak, yurt dışında da tanınırlığını artıracak düzenlemeleri hayata geçirin."