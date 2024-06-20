İzmir Gaziemir’de orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Sevgi Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.