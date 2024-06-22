İzmir’de sahte altın kabusu kuyumcuları isyan ettirdi

İZMİR'DE kuyumcuları radarına alan dolandırıcılar, genellikle tecrübesiz çalışanları tuzağa düşürerek sahte altınları gerçekmiş gibi çok sayıda kuyumcuya sattı. Dolandırıcıların hedefi olan kuyumcular diken üstünde satış yaparken, bir dolandırıcının sahte altınları üst üste iki gün aynı tezgahtara sattığı anlar kameralara yansıdı.

"BUNLAR BİR ŞEBEKE"

İZMİRLİ kuyumcu Erol Doğan, "Atölyeci, kuyumcular bu işin içinde. Bunlar bir şebeke. Üretimi, kaplaması, kuyumcu olmadan normal yoldan geçen bir vatandaş bunu yapamaz. Çok profesyoneller" dedi. Kuyumcunun sahibi Erol Doğan (42), dolandırıcıların çalışanın tecrübesizliğinden yararlandığını söyledi. Erol Doğan, sahte altına profesyonelce bir kaplama yapıldığını ve zor anlaşıldığını söyledi.

Doğan, "Dolandırıcılar, işten anlamayan, deneyimsiz arkadaşımıza '14 ayar ürün' diye satmak istemiş. Arkadaşımız hesaplamış, ondan sonra almış. Arkadaşımız, kendince taşa sürme testimiz var onu yapmış ama altın sonucunu veriyor. Ertesi gün yine aynı şekilde benzer bir ürünü getirmiş, test ettik altın çıkmadı. Bunlar bir şebeke" diye konuştu.