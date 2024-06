Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli Karayolu Yaraş mevkii Soda Mahallesinde 11.30 sıralarında tarlada başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Yangın hasadı yapılmış bir hububat tarlasında başlayarak rüzgar nedeniyle ormanlık alana sıçardı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormanlık alan zarar görmeden yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

MANİSA'DA DA ORMAN YANGINI

Manisa'da dün Yunusemre ilçesimde Akgedik ile Osmancalı mahallelerinde orman yangını meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye aracı ve Kent Estetiği tankeri ile Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Yunusemre İlçemizde aynı anda iki tane orman yangını başladı. Birisi Osmancalı'da diğeri ise Akgedik'de iki tarafa da hızlıca ulaştık.

Her iki taraftaki yangını da şu an itibari ile söndürmüş bulunmaktayız. Akgedik'de ki yangın TOKİ'lerde ki apartmanlara yaklaşmıştı araçlarımızı yangın ve binaların arasına konumlandırdık, yangını söndürdük. Toplamda iki orman yangınında 12 aracımız ve Kent Estetiği tankerlerimizde var. Ekiplerimiz canla başla çalışarak yangınları kısa sürede söndürdü ve şuan herhangi bir can kaybı yok" dedi.