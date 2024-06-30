İzmir Büyükşehir düğmeye bastı! 556 milyonluk satış kararı alındı

Ekonomik sorunlar ile boğuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, krizden çıkmak için satış formülünü devreye alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 13 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. Aralarında İstanbul Beyoğlu'nda bulunan taşınmazın da yer aldığı listede, satışların beklenen tutarlar üzerinden gerçekleşmesi halinde Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına 556 milyon TL girmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA DA VAR

Fiyatları 4 milyon 428 bin TL ila 225 milyon TL arasında değişen 13 taşınmazın satışının beklenen tutarlardan gerçekleşmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi kasasına 556 milyon 335 bin 370 TL koymayı planlıyor. Satışa çıkarılan taşınmazlar Çiğli ilçesi, Küçükçiğli Mahallesi İmar Planı Merkez Ticaret Alanı E:1,6, Ayrık Nizam (Tahmini Satış Bedeli: 67.625.000,00-TL); Bornova İlçesi, Ergene Mahalle İmar Planı (Tahmini Satış Bedeli: 31.015.440,00-TL); Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi İmar Planı Ticaret/Hizmetler 3 kat ticaret alanı (Tahmini Satış Bedeli : 5.020.000,00-TL); Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi İmar Planı Ticaret, (Tahmini Satış Bedeli : 37.314.000,00- TL); Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi İmar Planı Semt Çarşısı (Tahmini Satış Bedeli: 32.040.000,00-TL); Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi arsa (Tahmini Satış Bedeli: 22.980.000,00-TL); Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi arsa (Tahmini Satış Bedeli: 31.914.000,00-TL); Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi arsa (Tahmini Satış Bedeli: 30.665.700,00-TL); Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi arsa (Tahmini Satış Bedeli: 23.683.680,00-TL); Bornova İlçesi, Evka-3 Mahallesi 2 Kat Konut (Tahmini Satış Bedeli: 4.428.540,00-TL); Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi arsa (Tahmini Satış Bedeli: 24.282.000,00-TL); Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi İmar Planı Ticaret - 8 kat- Kısmen Yol olan arsa (Tahmini Satış Bedeli: 225.000.000,00-TL); Bornova İlçesi, Eğridere Mahallesi kısmen yol olan arsa (Tahmini Satış Bedeli: 20.366.000,00- TL) olarak sıralandı.